Алі Хаменеї готує наступників на тлі атак Ізраїлю на Іран

Про це пише The New York Times.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, за інформацією джерел, визначив потенційних наступників та заміни для військового командування на випадок свого вбивства. Наразі він перебуває в бункері, що підтверджує видання The New York Times.

Троє іранських чиновників, які мають доступ до планів дій лідера в надзвичайних ситуаціях, повідомили, що 86-річний Хаменеї ховається в бункері та підтримує зв’язок із військовими командирами через довіреного помічника. Він також призупинив електронну комунікацію, щоб ускладнити своє виявлення.

Згідно з інформацією, аятола обрав трьох високопоставлених священиків, які можуть стати його наступниками у разі його смерті. Крім того, він призначив кількох осіб на заміну своїм довіреним помічникам, якщо їх буде вбито. Водночас син Хаменеї, Моджтаба, який також є священнослужителем і близьким до Корпусу вартових Ісламської революції, не увійшов до списку кандидатів, хоча раніше вважався одним із основних претендентів.

Зазвичай процес призначення нового верховного лідера триває кілька місяців, і священнослужителі самі обирають кандидатів зі своїх списків. Проте в умовах війни аятола прагне забезпечити швидкий і впорядкований перехід влади, щоб зберегти свою спадщину.

Тема спадкоємності завжди була надзвичайно чутливою і рідко обговорювалася публічно, за винятком спекуляцій у політичних та релігійних колах. Верховний лідер Ірану має широкі повноваження: він є головнокомандувачем Збройних сил, а також очолює судову, законодавчу та виконавчу гілки влади. Окрім того, він є «Валі Факіхом» – найвищим охоронцем шиїтської віри.

Стан влади та безпекові заходи в Ірані

Як зазначає видання, Іран подолав початковий шок від конфлікту і реорганізувався для нанесення щоденних контрударів по Ізраїлю. Вертикаль влади в країні продовжує функціонувати, а в оточенні аятоли немає явних ознак невдоволення.

Водночас розвідка Ірану наказала чиновникам припинити використання мобільних телефонів та інших електронних засобів зв’язку. Високопоставлені урядовці та військові командири отримали вказівку залишатися в підземних укриттях.

Інтернет у країні майже повністю відключено, а міжнародні вхідні дзвінки заблоковані.

Атаки Ізраїлю на Іран та реакція

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану, які тривають з 13 червня.