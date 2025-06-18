Алі Хаменеї попереджає США про наслідки втручання в конфлікт Іран-Ізраїль

Його заяву цитує телеканал Al Arabiya

Аятола Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, висловив серйозне застереження Сполученим Штатам, попередивши про можливі катастрофічні наслідки у разі військового втручання в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Цю інформацію повідомив телеканал Al Arabiya.

“Американцям слід знати, що будь-яке військове втручання США, без жодних сумнівів, супроводжуватиметься непоправними наслідками.” – аятола Алі Хаменеї

Хаменеї також підкреслив, що Іран ніколи не капітулює і не прийме нав’язаний мир, зазначивши, що Ізраїль вчинив серйозну помилку, за яку обов’язково понесе відповідальність.

Нагадаємо, що після атак на Іран 13 червня, Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням про підтримку у війні проти Ірану, з метою знищення іранської ядерної програми.

15 червня Трамп висловив намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту, а також зазначив, що президент Росії Володимир Путін може стати посередником у цьому процесі.

17 червня американський лідер акцентував на необхідності досягнення “справжнього кінця” іранської ядерної програми, від якої Тегеран має повністю відмовитися.

Пізніше CBS News повідомило, що Трамп розглядає можливість участі у військових ударах Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти іранської ядерної програми. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, його заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до атак Ізраїлю на іранську територію. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.