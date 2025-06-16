Іран і Ізраїль: напруженість, ядерна програма та дипломатичні сигнали

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на близькосхідних та європейських чиновників.

Іран висловлює бажання зменшити напруженість у конфлікті з Ізраїлем та відновити діалог зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми. За даними The Wall Street Journal, Тегеран передає відповідні сигнали через арабських посередників як Ізраїлю, так і Вашингтону.

Офіційні представники Ірану зазначили, що країна готова повернутися до переговорів, якщо США не втрутяться у конфлікт на стороні Ізраїлю. Тегеран також закликає обидві сторони до стриманості, що може бути вигідним для всіх учасників.

WSJ повідомляє, що ізраїльські військові літаки продовжують вільно діяти над Тегераном, тоді як іранські контратаки завдають незначної шкоди. Це створює умови, за яких ізраїльські лідери не відчувають необхідності зупиняти наступ, поки не буде знищено більше іранських ядерних об’єктів і не послаблено вплив Ірану.

Ізраїльські удари вже призвели до ліквідації ключових військових лідерів, включаючи значну частину командування ВПС Ірану. Проте вплив на ядерні об’єкти виявився помірним, і аналітики вважають, що для досягнення цілей Ізраїлю може знадобитися тривала повітряна кампанія.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що атаки триватимуть, поки не буде знищено ядерну програму та балістичні ракети Ірану. Він також зазначив, що зміна режиму не є метою, але може стати наслідком ослаблення іранського керівництва.

Ізраїльські військові готуються до кампанії, яка триватиме щонайменше два тижні. WSJ зазначає, що пауза у бойових діях може дати Ірану можливість перегрупуватися та посилити тиск на міжнародній арені, а також утримати США від активного військового втручання.

Іран, за словами арабських дипломатів, сподівається, що Ізраїль не зможе вести війну на виснаження і врешті-решт буде змушений шукати дипломатичне рішення. Іранські чиновники вважають, що Ізраїль не має чіткої стратегії виходу і потребуватиме підтримки США для завдання значної шкоди ключовим об’єктам, зокрема заводу Фордоу.

“Іранці знають, що США підтримують Ізраїль у його обороні, і вони впевнені, що США підтримують Ізраїль логістично. Але вони хочуть гарантій, що США не приєднаються до атак.”

Іран також заявив, що може прискорити свою ядерну програму та розширити масштаби війни, якщо переговори зі США не будуть відновлені. Проте арабські посередники не помічають ознак готовності Ірану до нових поступок у ядерних переговорах.

Дипломатичні зусилля, які були ініційовані адміністрацією Трампа, зайшли в глухий кут через відмову Ірану зупинити збагачення урану, а переговори були перервані після ізраїльських атак минулого тижня.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Нетаньягу наголосив, що операція триватиме доти, поки не буде знищено ядерну інфраструктуру, заводи з виробництва балістичних ракет та військові потужності Ірану.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран запевняє, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських ударів, але Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран повернутися до переговорів.