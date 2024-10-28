Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран поки що не передав Росії балістичні ракети, але між країнами з цього приводу тривають перемовини.

Про це президент повідомив під час спільної пресконференції з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа.

“Вони ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. За наявною в нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять і це для нас привід непокоїтися”, – заявив президент.

Глава держави наголосив на тривожній тенденції, пов’язаній з військовою співпрацею Росії та Ірану. Зокрема, він зазначив, що Іран активно постачає Росії ударні дрони типу “Shahed”, які вже активно використовуються для атак української території.

Він додав, що Іран надав Росії ліцензію на власне виробництво цих дронів – це дозволить Москві розширити масштаби їхнього використання.