Іран шукає наступника аятоли Хаменеї через ізраїльські атаки

Про це повідомляє Reuters з посилання на п’ятьох співрозмовників, знайомих з переговорами.

У відповідь на нещодавні атаки з боку Ізраїлю, Іран активізував пошуки наступника для Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Цю інформацію підтвердили п’ятеро джерел, знайомих з ситуацією.

Згідно з інформацією, комітет з трьох осіб, створений Хаменеї два роки тому для визначення його наступника, прискорив свою діяльність на фоні ізраїльських ударів. 86-річний Хаменеї, який перебуває під охороною спеціального підрозділу “Валі-є Амр” Корпусу вартових ісламської революції, регулярно отримує оновлення про хід переговорів.

Джерела зазначають, що у разі загибелі Хаменеї, керівництво країни прагнутиме швидко призначити нового лідера, щоб продемонструвати стабільність. Проте, вони також визнали, що передбачити подальший політичний курс Ірану буде непросто.

Одне з джерел підкреслило, що при виборі наступника Хаменеї враховуватимуть його відданість революційним принципам, закладеним аятолою Рухоллою Хомейні. Водночас, влада розглядає можливість обрання кандидата, який зможе бути більш поміркованим, щоб уникнути зовнішніх загроз і внутрішніх заворушень.

На даний момент у фокусі обговорень перебувають дві основні кандидатури: 56-річний син Хаменеї – Моджтаба Хаменеї, а також Хассан Хомейні, онук засновника Ісламської Республіки.

Хомейні, який має тісні зв’язки з реформаторським крилом, що виступає за зменшення політичних і соціальних обмежень, користується повагою серед старших духовних осіб та КВІР завдяки своєму походженню.

Цього місяця Хомейні став серйозним кандидатом на фоні конфлікту з Ізраїлем та США, оскільки його кандидатура може бути більш прийнятною як на міжнародному, так і на внутрішньому рівнях, ніж кандидатура Моджтаби Хаменеї.

На відміну від Хасана, Моджтаба Хаменеї дотримується жорсткої лінії свого батька, особливо у питаннях придушення опозиції та агресивної політики щодо ворогів Ірану. Проте, джерела зазначають, що остаточне рішення ще не ухвалене, і ситуація може змінитися, оскільки останнє слово залишиться за чинним лідером.