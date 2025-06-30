Іран викликав українського дипломата через конфлікт з Ізраїлем та авіаудари

Як повідомляє іранська агенція ISNA

Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, Кирила Позднякова, для вручення ноти протесту. Цю інформацію підтвердила іранська агенція ISNA.

Причиною виклику стали, за словами іранських чиновників, необґрунтовані висловлювання деяких українських посадовців щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. У повідомленні не вказано, які саме заяви викликали таку реакцію.

Начальник Першого Євразійського департаменту МЗС Ірану, Шахрам Фарсаї, під час зустрічі з українським дипломатом зазначив, що нота протесту стосується “ігнорування міжнародно-правових зобов’язань України та підтримки військової агресії сіоністського режиму”.

Також під час бесіди українського представника попередили про можливі наслідки, які можуть виникнути через “ворожі та провокаційні позиції” України стосовно Ірану. Тимчасовий повірений, згідно з інформацією ISNA, пообіцяв передати протест офіційному Києву в найкоротші терміни.

На початку цього місяця МЗС України оприлюднило заяву, в якій звинуватило іранський режим у підтримці Росії у війні проти України через постачання зброї, а також вказало на Іран як на джерело проблем у регіоні. Україна закликає міжнародну спільноту до рішучих дій для стримування агресивних режимів, зокрема Росії, Ірану та Північної Кореї.

В іншій заяві МЗС України підкреслило важливість припинення іранської ядерної програми, щоб вона більше не становила загрози ані для країн Близького Сходу, ані для інших держав.

Атаки Ізраїлю на Іран: останні новини

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю, Біньямін Нетаньягу, заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

У відповідь на атаки Ізраїль запустив понад 100 безпілотників у бік території Ірану.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня у МАГАТЕ повідомили про загрозу радіологічного викиду для місцевих жителів Ірану, що пов’язано з атаками Ізраїлю на ядерні об’єкти, які почалися 13 червня.