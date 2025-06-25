Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ після ударів США по ядерних об’єктах

Про це іранська агенція новин Mehr

Парламент Ірану ухвалив рішення про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) з переважною більшістю голосів. Це стало відомо з повідомлення іранської новинної агенції Mehr.

На відкритому засіданні, під час обговорення загального плану, 221 депутат проголосував «за», жоден не висловився «проти», а один парламентарій утримався. Усього в засіданні взяли участь 223 представники парламенту.

Раніше парламентський комітет з питань національної безпеки і зовнішньої політики Ірану підтримав основні положення законопроєкту, що передбачає призупинення співпраці з МАГАТЕ. Прессекретар комітету Ебрагіма Резаї зазначив, що план отримав підтримку після детального обговорення на засіданні в понеділок.

Законопроєкт вимагає від уряду призупинити співпрацю з агентством до отримання «реальних гарантій професійної поведінки» з боку МАГАТЕ. Це означає, що Іран може відмовитися від встановлення камер на ядерних об’єктах, проведення інспекцій, допуску інспекторів та подання звітів, поки не буде забезпечена безпека всіх ядерних об’єктів країни.

Таке рішення було ухвалене після того, як США завдали ударів по кількох іранських ядерних об’єктах, що, за словами Тегерана, порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН.

“Іран заявив, що залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів і народу, а Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила, що ця атака порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і не завадить Ірану розвивати свою мирну ядерну програму.” – Mehr

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

У ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти «були повністю знищені».

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних переговорів удари можуть стати «набагато масштабнішими». Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі зазначали, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже неодноразово ставали мішенню атак Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За даними ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що система протиповітряної оборони перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував ракетний обстріл як «дуже слабку реакцію», яку США «очікували» і «ефективно відбили». За його словами, серед американських військових постраждалих немає.