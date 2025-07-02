Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після атак США на ядерні об'єкти

Про це повідомляє Anadolu

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон, що передбачає призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Цей закон був ухвалений парламентом країни минулого місяця. Про це повідомляють іранські ЗМІ, зокрема Anadolu.

Документ отримав схвалення ради, яка відповідає за перевірку законодавства в Ірані, але наразі неясно, яким чином буде реалізовано це рішення. Відомо, що закон зобов’язує уряд призупинити співпрацю з МАГАТЕ до тих пір, поки Тегеран не отримає “реальні гарантії професійної поведінки агентства”.

На початку літа парламент Ірану більшістю голосів підтримав цю ініціативу. Після цього голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив думку, що Тегеран може відновити збагачення урану протягом кількох місяців, незважаючи на пошкодження ядерних об’єктів внаслідок атак США та Ізраїлю.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

Вночі 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він зазначив, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом або взагалі не відбутися.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, які були спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет по американській базі в Катарі, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він зазначив, що ніхто з американських військових не постраждав.