Іран звинувачує WhatsApp у шпигунстві, Ізраїль завдає авіаударів

Про це пише AP

Державне телебачення Ірану закликало своїх громадян видалити месенджер WhatsApp, звинувативши його у передачі даних користувачів до Ізраїлю. Цю інформацію повідомило агентство AP.

У вівторок іранське телебачення заявило, що WhatsApp нібито передає інформацію ізраїльським спецслужбам, що стало підставою для заклику до іранців відмовитися від використання цього додатку. Проте жодних офіційних доказів або технічних підтверджень цих звинувачень не було надано.

У відповідь на ці заяви компанія WhatsApp, що належить американській корпорації Meta, спростувала звинувачення, висловивши занепокоєння щодо можливого блокування сервісу в Ірані.

“Ми не відстежуємо ваше точне місце розташування, ми не ведемо журналів того, хто кожен обмінюється, і ми не відстежуємо особисті повідомлення, які люди надсилають один одному. Ми не надаємо масової інформації жодному уряду.” – Представники WhatsApp

Експерт з кібербезпеки, доцент кафедри інженерії Корнельського університету Грегорі Фалько, зазначив, що хоча повідомлення в WhatsApp захищені наскрізним шифруванням, метадані, такі як інформація про те, хто, коли і як часто спілкується, можуть бути доступні. Також викликає занепокоєння зберігання даних користувачів за межами Ірану.

Іран вже багато років блокує різні соціальні мережі. У 2022 році, під час масових протестів, влада заборонила WhatsApp та Google Play, хоча нещодавно деякі обмеження були частково зняті. Незважаючи на це, іранці часто використовують VPN для обходу блокувань і доступу до заборонених сервісів.

WhatsApp залишається одним із найпопулярніших месенджерів в Ірані поряд із Telegram та Instagram.

На фоні цих подій, 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо безпеки ядерних об’єктів. Іран запевняє, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю, а 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових військових об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів, тоді як Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.