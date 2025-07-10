Іран закликає видалити WhatsApp через побоювання збору даних

Як повідомляє AP.

Державне телебачення Ірану закликало своїх громадян видалити популярний месенджер WhatsApp, стверджуючи, що він нібито збирає дані про користувачів для передачі їх Ізраїлю. Ці заяви не були підтверджені жодними доказами.

Агентство AP повідомляє, що компанія WhatsApp висловила занепокоєння з приводу таких тверджень, зазначивши, що

“ці неправдиві повідомлення стануть приводом для блокування послуг в той час, коли люди потребують їх найбільше”.

WhatsApp використовує технологію наскрізного шифрування, що означає, що лише відправник і одержувач можуть прочитати повідомлення. Компанія підкреслила, що

“ми не відстежуємо ваше точне місцезнаходження, не ведемо журналів, хто з ким обмінюється повідомленнями, і не відстежуємо особисті повідомлення, які люди надсилають один одному. Ми не надаємо великих обсягів інформації жодному уряду”.

Ця технологія шифрування забезпечує, що навіть якщо хтось перехопить повідомлення, він не зможе його прочитати без відповідного ключа. Однак, як зазначає AP, експерт з кібербезпеки Грегорі Фалько вказує на те, що метадані, які не шифруються, можуть дати уявлення про використання WhatsApp. Він зазначив, що

“ви можете зрозуміти, як люди використовують додаток”.

Важливо зазначити, що дата-центри, де зберігаються дані WhatsApp, можуть бути розташовані не в самій країні. Це означає, що дані користувачів з Ірану можуть зберігатися в інших країнах. Фалько підкреслив, що

“країни потребують розміщення своїх даних всередині країни та обробки даних всередині країни за допомогою власних алгоритмів. Тому що довіряти глобальній мережі інфраструктури даних стає дедалі важче”.

WhatsApp є частиною компанії Meta Platforms, яка також володіє Facebook та Instagram. Іран вже давно обмежує доступ до різних соціальних мереж. У 2022 році, під час масових протестів, уряд заборонив WhatsApp і Google Play, але ця заборона була скасована наприкінці минулого року.

Відомо, що в Ірані існує один з найсуворіших контрольних механізмів доступу до Інтернету у світі. Багато іранців обходять блокування американських соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter і YouTube, використовуючи віртуальні приватні мережі. Ці платформи активно використовувалися під час антиурядових протестів.

У грудні минулого року іранська влада зняла заборону на WhatsApp і Google Play. Також повідомлялося, що індійське антимонопольне відомство зобов’язало WhatsApp не ділитися даними користувачів з іншими додатками Meta протягом п’яти років, наклавши штраф у розмірі 25,4 мільйона доларів за порушення антимонопольного законодавства.

Крім того, Росія оголосила про запуск державного месенджера, який має стати альтернативою Telegram і WhatsApp, з метою інтеграції з електронними державними послугами.