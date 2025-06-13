Іран вимагає скликання Ради Безпеки ООН через авіаудари Ізраїлю

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13 червня 2025 року постійне представництво Ірану при Організації Об’єднаних Націй надіслало офіційний лист голові Ради Безпеки ООН, в якому висловило вимогу про скликання термінового засідання. Це стало відповіддю на нещодавні авіаудари Ізраїлю по іранських об’єктах, про що повідомляє Tasnim News Agency.

У своєму листі іранська сторона рішуче засудила удари Ізраїлю, які вразили ядерні об’єкти та цивільну інфраструктуру Ірану. Вони закликали Раду Безпеки ООН “вжити рішучих заходів у відповідь на злочинні та провокаційні атаки ізраїльського режиму”.

Представництво Ірану при ООН також підкреслило, що напад Ізраїлю є прямим порушенням Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, вказуючи на те, що такі дії становлять серйозну загрозу як для регіональної, так і для глобальної безпеки.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові установки.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу

У відповідь на ізраїльські удари, 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. Ці дії викликали занепокоєння серед міжнародної спільноти.

Крім того, після атаки з боку Ізраїлю, кілька країн вирішили закрити свій повітряний простір, що свідчить про ескалацію напруженості в регіоні.