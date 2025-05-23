Іран і США провели п’ятий раунд переговорів про ядерну програму

Про це повідомила Іранська студентська новинна агенція (ISNA) 23 травня.

Іран і Сполучені Штати розпочали п’ятий раунд переговорів, присвячених ядерній програмі Тегерана. Ця важлива зустріч відбулася в Римі за посередництва Оману, про що повідомила Іранська студентська новинна агенція (ISNA) 23 травня.

Делегацію Ірану очолює міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а американську сторону представляє спецпредставник США по Близькому Сходу Стів Віткофф. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді зазначив у своєму дописі в соцмережі, що переговори завершилися “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться вирішити всі залишкові питання, що дозволить досягти спільної мети – укладення надійної та почесної угоди. Попередні раунди переговорів не принесли остаточних результатів, проте ядерна програма Ірану залишається одним із найважливіших питань міжнародної безпеки та регіональної політики на Близькому Сході.

Іран наполягає на тому, що не може зупинити свою програму зі збагачення урану або передати свої запаси, а також категорично відмовляється обговорювати питання своєї балістичної програми. Іранські чиновники також вимагають від США юридичних гарантій, що Вашингтон не вийде з угоди повторно, як це сталося у 2018 році за адміністрації Трампа.

Тоді США вийшли з ядерної угоди 2015 року та відновили жорсткі санкції, які суттєво вплинули на економіку Ірану. Угода 2015 року, укладена між Іраном та шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій.

Після виходу США з угоди Іран з 2019 року поступово почав порушувати її умови, збільшуючи рівень збагачення урану до 60%, що наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї. За оцінками Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), поточна діяльність Ірану викликає серйозне занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми.