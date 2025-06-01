Переговори Ірану та США про ядерну угоду: останні новини

Як пише Reuters

31 травня, у суботу, Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що Міністр закордонних справ Оману представив йому елементи пропозиції США щодо ядерної угоди між Тегераном і Вашингтоном. Цю інформацію він оприлюднив у соціальній мережі X.

“Міністр закордонних справ Оману сьогодні здійснив короткий візит до Тегерана, щоб представити елементи пропозиції США, на які буде належним чином відреагувано відповідно до принципів, національних інтересів та прав народу Ірану.”

Згідно з інформацією Reuters, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт зазначила, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, “надіслав іранському режиму детальну та прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти”.

Лівітт не розкрила подробиць, але підкреслила, що президент США Дональд Трамп “чітко дав зрозуміти, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну бомбу”.

Агентство Reuters також повідомило, що 30 травня Трамп висловив можливість укладення угоди з Іраном у “не надто далекому майбутньому”.

“Я думаю, у нас є шанс укласти угоду з Іраном.” – Дональд Трамп

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді у соцмережі X зазначив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Передумови переговорів

Угода 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран почав порушувати її умови, збільшуючи рівень збагачення урану до 60%, що наближає його до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, однак офіційний Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер.