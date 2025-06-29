Іран відновить збагачення урану за місяці – МАГАТЕ про удари США та Ізраїлю

Про це пише CBS News.

Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), висловив думку, що Іран може відновити збагачення урану “за лічені місяці”, незважаючи на нещодавні атаки США та Ізраїлю, які завдали шкоди ряду ядерних об’єктів.

Ізраїль розпочав бомбардування іранських ядерних та військових об’єктів 13 червня, намагаючись запобігти створенню ядерної зброї в Ірані. Пізніше, 22 червня, США завдали ударів по трьох ключових об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою Тегерана.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що масштаби пошкоджень є значними, але деталі залишаються невідомими. Президент США Дональд Трамп стверджував, що ядерна програма Ірану була “відкинута на десятиліття назад”.

Бригадний генерал Еффі Дефрін, речник Армії оборони Ізраїлю, зазначив, що іранська ядерна програма відкинута на кілька років, але остаточні висновки робити ще зарано. Гроссі підкреслив, що деякі об’єкти залишаються функціональними.

“Я б сказав, що протягом кількох місяців вони можуть мати кілька каскадів центрифуг, які обертаються і виробляють збагачений уран, або й менше.” – Рафаель Гроссі

Ці коментарі узгоджуються з попереднім звітом розвідки Пентагону, який вказує на те, що удари США не знищили підземні елементи ядерних об’єктів у Натанзі, Фордо та Ісфахані, залишивши запаси збагаченого урану практично недоторканими.

Згідно з цим звітом, Іран може створити ядерну зброю менш ніж за шість місяців, якщо ухвалить таке рішення, тоді як до ударів США цей термін оцінювали у три місяці.

Ключовим питанням залишається, чи встиг Іран перемістити частину або всі свої запаси високозбагаченого урану, які становлять приблизно 408,6 кілограма. Цей уран збагачений до 60%, що перевищує рівень для цивільного використання, але є нижчим за збройовий, і теоретично достатній для виробництва понад дев’яти ядерних боєзарядів.

“Ми не знаємо, де зараз може перебувати цей матеріал. Тож деякі його запаси могли бути знищені під час ударів, але деякі могли бути переміщені. Отже, в певний момент має бути з’ясовано, де він знаходиться.” – Рафаель Гроссі

На даний момент іранський парламент ухвалив рішення про призупинення співпраці з МАГАТЕ, а Тегеран відхилив запит Гроссі відвідати пошкоджені об’єкти, зокрема Фордо, який є головним центром зі збагачення урану.

Гроссі підкреслив важливість встановлення того, що саме відбувається на цих об’єктах і які зміни сталися.

У окремому інтерв’ю Дональд Трамп висловив думку, що запаси урану не були переміщені.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Американський президент попередив, що у разі відсутності мирних кроків з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці дії.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.