Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран вже має здатність протягом 1-2 тижнів вже запустити виробництво матеріалів для ядерної зброї, від чого Тегеран раніше утримувався під час дії ядерної угоди.

Про таке посадовець сказав 19 липня в Колорадо під час Аспенського безпекового форуму.

“Від того, щоб мати проривну здатність виробляти матеріали для ядерної зброї, зараз, мабуть, один або два тижні”, — зауважив Блінкен.

Блінкен підтвердив, що політика США все ще полягає в тому, що Ірану не можна дозволити здобути ядерну зброю.

“Безумовно, кращим способом зробити це було б через дипломатію, де ми зараз не в найкращому становищі”, — пояснив держсекретар Штатів.

Він мав на увазі, що ядерну угоду з Іраном відкинули. Це й призвело до того, що тепер Іран за лічені тижні від того, аби виробляти матеріал для зброї. Цей час скоротився з року.

“Ми намагалися продовжити ядерну дипломатію з Іраном, тому що якщо ви можете прибрати хоча б одну проблему з дошки, а це Іран потенційно з ядерною зброєю — це, власне, непогано. Ми мали угоду, досягнуту за адміністрації Обами, яка фактично поставила ядерну програму Ірану на паузу. Й однією з найбільших помилок, які ми зробили за останні роки, було відкинути цю угоду і дозволивши Ірану «вийти з коробки»”, — сказав посадовець США.

Як ідеться в Управлінні ООН з питань роззброєння, розщеплювані матеріали для ядерної зброї — це матеріали, які можуть вступати в реакцію поділу. Вони є ключовим компонентом ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв. У ядерній зброї найчастіше використовуються високозбагачений уран (ізотоп урану U-235) і плутоній (ізотоп плутонію Pu-239).

У травні цього року Reuters опублікував конфіденційні документи МАГАТЕ. Там ішлося, що Іран має приблизно достатню кількість матеріалу, збагаченого до 60%, з якого, якщо його збагачувати далі, теоретично можна створити три види ядерної зброї.