Про це пише The Wall Street Journal.

Іран звернувся до авіаційних компаній з проханням уникати повітряного простору країни на тлі погроз іранських офіційних осіб щодо нападу на Ізраїль.

Повідомлення від Ірану в понеділок надійшло після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови в неділю повідомив міністрам закордонних справ G7, що Тегеран може напасти на Ізраїль протягом 24-48 годин.

Водночас Блінкен не уточнив можливу форму атаки.

“Будь-яку іранську атаку на цивільні об’єкти зустрінуть негайною руйнацією всіх іранських ядерних об’єктів”, — таке послання Ізраїль передав Ірану через європейську країну.