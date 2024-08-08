Міністерство цивільної авіації Єгипту наказало авіакомпаніям уникати іранського повітряного простору на три години через військові навчання, які проводить Тегеран.

Про це повідомляє Associated Press.

Єгипетське відомство повідомило, що Іран попередив комерційні авіакомпанії Єгипту про заборону польотів у своєму повітряному просторі, яка триватиме три години в четвер з 04:30 до 07:30.

Водночас, керівник міжнародного аеропорту Тегерана спростував інформацію про заборону польотів у західному Ірані, але не уточнив, чи це стосується всієї країни.

Минулого тижня ізраїльська армія завдала удару по Бейруту, внаслідок чого загинув військовий керівник «Хезболли» Фуад Шукр.

Наступного дня ХАМАС повідомив про вбивство лідера руху Ісмаїла Ханії в Тегерані. У відповідь на ці події існує загроза масованої ракетної атаки на Ізраїль з Лівану та Ірану.