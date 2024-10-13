Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран не передав Росії балістичні ракети для використання у війні проти України.

На своїй сторінці у соцмережі X очільник іранського МЗС написав, що Іран не надавав Російській Федерації балістичних ракет.

“Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми НЕ надавали Росії балістичних ракет”, — йдеться у повідомленні.

Водночас іранський міністр пояснив, що ірансько-російська співпраця у військовій сфері не нова і “має свою історію задовго до початку української кризи”.

“Якщо Європі потрібна справа, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію”, — додав він.

Нагадаємо, у вересні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України. Він висловився за готовність “сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів” щодо закінчення війни в Україні.