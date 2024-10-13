На своїй сторінці у соцмережі X очільник іранського МЗС написав, що Іран не надавав Російській Федерації балістичних ракет.
“Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми НЕ надавали Росії балістичних ракет”, — йдеться у повідомленні.
Водночас іранський міністр пояснив, що ірансько-російська співпраця у військовій сфері не нова і “має свою історію задовго до початку української кризи”.
“Якщо Європі потрібна справа, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію”, — додав він.
Нагадаємо, у вересні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України. Він висловився за готовність “сісти з європейцями та американцями для діалогу та переговорів” щодо закінчення війни в Україні.
- Іран передав Росії супутники для запуску на орбіту
- Іран передав Росії балістичні ракети: реакція світу, чим вони небезпечні та чому викликали такий резонанс
- Іран не передав Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет Fath-360, — Reuters