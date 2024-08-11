Виборчий штаб Дональда Трампа повідомив про хакерську атаку на свої комп'ютери, внаслідок якої стали доступними секретні матеріали.

Про це пишуть в Штабі Трампа.

Виборчий штаб Дональда Трампа заявив про хакерську атаку на свої комп’ютери, внаслідок якої стали доступними секретні матеріали. Кампанія підозрює, що до зламу можуть бути причетні іранські хакери, хоча конкретних доказів не надано.

Це повідомлення з’явилося після звіту Microsoft, який описує спроби іноземних агентів втрутитися в американські вибори 2024 року, зокрема, активність іранських хакерів та ботів, які намагаються дестабілізувати політичну ситуацію в США.

Представництво Ірану при ООН заперечило наміри втручатися в американські президентські вибори. Відносини між США та Іраном погіршилися під час президентства Трампа, особливо після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

13 липня на Трампа було скоєно замах, під час якого він отримав поранення, а нападника застрелили.

Після цього американські ЗМІ повідомили про розвіддані, які вказують на можливу змову Ірану щодо вбивства Трампа, хоча зв’язок між нападником і цією змовою не був підтверджений, а мотиви його дій залишаються невідомими.