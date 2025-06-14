Іранські ракети вразили штаб Армії оборони Ізраїлю: початок масштабної війни

Про це повідомляє Fox News.

Іранські балістичні ракети вразили центральну штаб-квартиру Армії оборони Ізраїлю в Тель-Авіві, відому як ізраїльський аналог Пентагону. Цю інформацію підтвердили джерела.

“Будівлю в цьому комплексі щойно вразила ракета. Пошкодження – значні.” – Трей Їнґст, кореспондент

За словами журналіста, цей удар став частиною масованої відповіді Ірану на атаки Ізраїлю, спрямовані на ядерну інфраструктуру та командний склад Корпусу вартових ісламської революції.

Увечері 13 червня Іран випустив близько 150 балістичних ракет, націлених на житлові райони та військові об’єкти по всій території Ізраїлю. Згідно з інформацією, одна з ракет зруйнувала цілий житловий блок, і рятувальники наразі шукають людей під завалами за допомогою тепловізорів.

Незважаючи на використання розгалуженої системи протиракетної оборони, включаючи “Залізний купол”, “Пращу Давида”, “Стрілу”, “Патріот” і THAAD, частина ракет змогла подолати захист.

“Цього недостатньо, аби повністю зупинити атаку. Ми бачили прямі влучання, щонайменше одна людина загинула.” – Трей Їнґст, кореспондент

Він також зазначив, що це лише початок стрімкої та масштабної війни між Іраном і Ізраїлем.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі немає підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Кілька країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації ситуації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.