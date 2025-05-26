Іран протестує через коментарі Франції щодо перемоги Джафара Панахі на Каннах 2025

Про це розповідає France24

Іран висловив свій протест, викликавши тимчасового повіреного у справах Франції в Тегерані через “образливі” коментарі французького міністра закордонних справ, які стосувалися перемоги іранського режисера на Каннському кінофестивалі. Цю інформацію повідомили в ЗМІ.

Джафар Панахі, іранський режисер-дисидент, отримав “Золоту Пальмову гілку” на Каннському кінофестивалі 2025 року за свій трилер “Це був лише нещасний випадок”. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у своєму дописі в соціальній мережі X назвав цю перемогу “жестом опору проти гноблення іранського режиму”, що, на його думку, дарує надію борцям за свободу по всьому світу.

У відповідь на ці слова, речник іранського міністерства закордонних справ Мохаммад Танахей охарактеризував коментарі як “образливі” та “безпідставні звинувачення”, а також “відверте втручання” у внутрішні справи Ірану. Він вимагав офіційного пояснення від французького уряду, а посол пообіцяв передати цю інформацію до Парижа.

Джафар Панахі неодноразово зазнавав переслідувань за свою критику іранського режиму. У 2009 році йому заборонили виїзд з країни, а в 2010-му він отримав 6 років ув’язнення за підтримку антиурядових протестів і “пропаганду проти системи”. Після двох місяців ув’язнення його звільнили у 2023 році після голодування, а також зняли заборону на виїзд.

Протягом останніх 15 років Панахі знімав фільми в умовах секретності, зокрема такі роботи, як “Це не фільм” та “Таксі”. Його фільми нелегально доставляли на фестивалі за допомогою USB-накопичувачів.

Трилер “Це був лише нещасний випадок” розповідає про п’ятьох іранців, які стикаються з чоловіком, якого вважають катом у в’язниці. Сюжет базується на розмовах режисера з іншими в’язнями про насильство та жорстокість іранського уряду.

Отримуючи нагороду, Панахі підкреслив важливість свободи в Ірані та закликав до об’єднання зусиль у боротьбі за права людини.

Це лише другий випадок, коли іранський режисер отримав “Золоту Пальмову гілку”. Першим був Аббас Кіаростамі, який здобув цю нагороду у 1997 році за фільм “Смак вишні”.

В Ірані перемогу Панахі проігнорували, натомість національне телебачення зосередилося на проурядовому кінофестивалі “Опір”, який нагороджує фільми, що підтримують палестинську тематику або висвітлюють війну між Іраном і Іраком у 1980-х роках.