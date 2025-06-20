Візит міністра закордонних справ Ірану до Москви на тлі конфлікту з Ізраїлем

Про це повідомила журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка поспілкувався з головою МЗС Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запланував візит до Москви на понеділок, 23 червня, для проведення переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Цю інформацію підтвердила журналістка NBC News Андреа Мітчелл, яка мала можливість поспілкуватися з іранським міністром.

“Він (Арагчі – прим. ред.) сказав, що збирається вирушити до Москви в понеділок для зустрічі з Володимиром Путіним.” – Андреа Мітчелл, NBC News

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок цих ударів загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір над регіоном. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських атак на іранську територію. Вашингтон, у свою чергу, відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.