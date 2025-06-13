Президент Ірану попередив Ізраїль про рішучу відповідь на атаку

Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim

Президент Ірану Масуд Пезешкіан висловив попередження Ізраїлю, зазначивши, що

“рішуча та законна відповідь Ісламської Республіки змусить Ізраїль пошкодувати про безглуздий вчинок нападу на Іран”. – Tasnim

У своєму відеозверненні, яке було показано на державному телебаченні 13 червня, Пезешкіан засудив ізраїльську атаку, охарактеризувавши її як

“жорстокий вчинок, що розкриває злочинну природу режиму”. – Масуд Пезешкіан

Президент підкреслив, що Іран відповість на агресію

“мудро, сильно та рішуче” – Масуд Пезешкіан

і закликав народ зберігати єдність у відповідь на психологічну війну ворога.

Він також повідомив, що внаслідок нападу на Тегеран та інші міста загинули мирні жителі, включаючи жінок, дітей, військових командирів та вчених-ядерників. Пезешкіан охарактеризував цю атаку як

“варварський акт”, який порушує всі міжнародні зобов’язання та розкриває злочинну природу ізраїльського режиму, що ґрунтується на окупації, агресії та вбивстві дітей. – Масуд Пезешкіан

Президент Ірану наголосив, що країна

“рішуче реагуватиме на агресію та захищатиме територіальну цілісність країни”. – Масуд Пезешкіан

Він закликав іранців зберігати єдність, уникати чуток і довіряти владі, щоб подолати складні умови. Пезешкіан також запевнив, що

“повсякденне життя триватиме безперешкодно”. – Масуд Пезешкіан

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, зокрема пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. – Біньямін Нетаньягу

Операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Після атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, проте повідомило, що підвищення рівня радіації наразі не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, а країни, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликають до деескалації на Близькому Сході.