У Лондоні трьох іранських громадян звинуватили у шпигунстві та підготовці насильницьких дій. Вони постали перед судом у суботу, підозрювані у співпраці з іноземною розвідкою, про що повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією поліції, з 14 серпня 2024 року по 16 лютого 2025 року ці особи займалися діяльністю, яка могла б підтримувати інтереси іранської розвідки. Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила важливість притягнення Ірану до відповідальності та необхідність посилення заходів національної безпеки.

У травні в рамках двох операцій було затримано вісьмох чоловіків, серед яких семеро – громадяни Ірану. Чотирьох з них звільнили, один залишився під слідством, а розслідування триває.

Трьом обвинуваченим – 39-річному Мостафа Сепахванду, 44-річному Фархаду Джаваді Манешу та 55-річному Шапуру Калегалі Хані Нурі – відмовили у можливості внесення застави. Наступне слухання призначене на 6 червня у Центральному кримінальному суді Лондона.

У суді чоловіків звинуватили у переслідуванні журналістів телеканалу Iran International, який критикує іранську владу. Сепахванду також інкримінують спостереження та намір скоїти напад у Великій Британії, тоді як інші двоє обвинувачених підозрюються у спостереженні та підготовці насильницьких дій.

За даними уряду, підозрювані прибули до Великої Британії нелегально, зокрема на човнах через Ла-Манш у період з 2016 по 2022 роки.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висловив обурення з приводу арештів іранців у Великій Британії, але зазначив про готовність до співпраці, якщо звинувачення будуть обґрунтованими. Інший іранський посадовець назвав ці обвинувачення безпідставними.