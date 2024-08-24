Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно підозрюють іранського генерала у навчанні росіян використанню безпілотників Shahed для атак на Україну, а також у координації 20 таких атак.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки України зібрала докази причетності бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббаса Муса до війни Росії проти України.

Він допомагав російському командуванню в проведенні повітряних ударів по Україні з використанням іранських безпілотників.

У 2022 році Іран передав Росії щонайменше 1,5 тисячі дронів, а генерал особисто прибув до Криму з групою інструкторів для навчання російських військових.

Під його керівництвом відбувалися атаки на українську цивільну інфраструктуру. На основі зібраних доказів йому було заочно висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).