Член комітету з національної безпеки і зовнішньої політики сказав, що Іран постачав Росії балістичні ракети в обмін на сою та пшеницю. України.

Про це він сказав в інтерв’ю Didban Iran, пише Iran International.

Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані пояснив, що Тегеран вимушений використовувати бартерні угоди з Росією для забезпечення своїх потреб, зокрема постачання сої та пшениці. В рамках цього бартеру Іран відправляє Росії ракети, а також військові безпілотники.

Коли його запитали, чи може відправка балістичних ракет призвести до нових санкцій проти Ірану, він відповів, що ситуація вже настільки напружена, що подальші санкції не вплинуть істотно. Ардестані також зауважив, що Іран постачає ракети “Хезболлі”, ХАМАС і шиїтським угрупованням в Іраку, тому передача ракет Росії не є виключенням.

Водночас, Міністерство закордонних справ Ірану, через речника Насера Канаані, знову заперечило будь-які поставки балістичних ракет до Росії, заявляючи, що Іран не є частиною конфлікту і виступає за політичне вирішення війни між Росією та Україною.

Західні ЗМІ протягом останніх днів повідомляли, що Іран уже передав Росії більше 200 балістичних ракет малої дальності, зокрема Fath-360. Ці ракети мають дальність до 120 км і несуть бойову частину масою 150 кг. У Білому домі попередили, що якщо Іран передасть Росії такі ракети, це стане суттєвою ескалацією конфлікту.