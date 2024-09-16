Президент Ірану Масуд Пезешкіан приїде на саміт міждержавного обʼєднання БРІКС, що відбудеться в Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські ЗМІ.

Іранські ЗМІ, посилаючись на посла Тегерана в Москві, повідомили про майбутній візит президента Ірану Масуда Пезешкіана до Росії для участі у саміті БРІКС 15 вересня.

Видання відзначає, що цей візит відбувається на фоні напруженості у відносинах із Заходом, що виникли через військову співпрацю між Росією та Іраном.

“Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх в Україні протягом декількох тижнів. Співпраця між Москвою та Тегераном загрожує ширшій європейській безпеці”, — додають у матеріалі.

Саміт БРІКС планують провести у російському місті Казань у жовтні.