Ірландія припинила виробництво електроенергії з вугілля – крок до чистої енергії

Про це агенція Bloomberg

Ірландія офіційно завершила виробництво електроенергії з вугілля, ставши останньою країною в Європі, яка зробила цей важливий крок. Остання вугільна електростанція, розташована в графстві Клер, припинила свою діяльність після понад 40 років експлуатації.

“Це кінець вугілля в Ірландії та початок чистішого енергетичного майбутнього.” – Падді Гейз, виконавчий директор ESB

За словами Гейза, Ірландія слідує прикладу Великої Британії, яка вже раніше відмовилася від вугілля. Італія планує закрити дві великі вугільні електростанції вже цього року, тоді як в Іспанії залишки таких об’єктів або виведуть з експлуатації, або перетворять на газові електростанції, згідно з інформацією екологічної організації Beyond Fossil Fuels.

Аналітики з Ember зазначають, що завдяки значному розширенню відновлювальної енергетики частка вугілля в енергетичному балансі Європи зменшилася майже вдвічі. Ще до 2013 року вугілля займало найбільшу частку в енергосистемі континенту.

В Ірландії перехід до нових джерел енергії значною мірою зумовлений стрімким зростанням вітроенергетики, яка наразі забезпечує понад третину потреб країни в електроенергії. Проте екологічні організації попереджають, що нові виклики, такі як залежність від газу та розширення дата-центрів, можуть завадити досягненню кліматичних цілей, якщо не буде інвестовано в розвиток енергетичної гнучкості та зберігання енергії.

Станція Moneypoint, яка стала останньою вугільною електростанцією в Ірландії, залишатиметься в режимі очікування до 2029 року, працюючи на нафті у разі надзвичайних ситуацій. Водночас вона вже адаптується до нових умов енергетичного переходу – у 2022 році тут запустили перший в Ірландії синхронний компенсатор. Цей пристрій допомагає стабілізувати інерцію та частоту в енергетичній мережі, що є важливим для запобігання аваріям, подібним до знеструмлення в Іспанії в квітні 2025 року.