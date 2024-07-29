Розмова з Ірмою Вітовською про шлях в акторстві та волонтерські проєкти, якими вона нині опікується разом з чоловіком та командою.

Спогади про погрози через радикальні погляди. Про зарплатню, політичне майбутнє та російських «колег» – деталі у новому матеріалі «Межі».

На сьогодні велику частину життя акторки займає саме волонтерська діяльність, про що найперше й розповіла Ірма Вітовська нашому виданню.

«Я засновниця фонду, проте в основному всім керує мій чоловік, крім того, у нас є гурт людей, які працюють на фонді. Ми невеликий фонд, у нас є певні адресні підшефні підрозділи, але іноді заходять й друзі та просять допомогти їм з певними зборами, до прикладу вчора таким чином ми придбали «старлінк». Взагалі я волонтерством почала займатися ще з 2007, тоді я стала опікуватися одним центром. Не скажу що я постійний опікун, проте час від часу допомагаю центру й досі, мова йде про «Лубенський соціально-реабілітаційний центр «Надія»». Так, коли почалась війна ми оплатили цим дітям транспорт та інші необхідні речі для їх транспортування до німецької сторони. Допомагаємо ми фінансово і зараз – як оздоровчо, так і час від часу на інші потреби», – пояснює акторка.

Благодійний Фонд Ірми Вітовської має назву «VICTORIA VITAE» та має наступні напрямки підтримки та допомоги:

проекти допомоги військовим (особливо на медичні потреби);

освітні проекти для української молоді, яка буде відбудовувати нову Україну після нашої Перемоги (фактично стане пріоритетним напрямком Благодійного Фонду);

освітньо-культурні програми;

паліативно-хоспісний напрямок.

«Спочатку наша робота не була офіційною роботою фонду, ми просто як сім’я допомагали, а вже власне фонд ми заснували коли я поїхала до Риму на презентацію фільму «Коза Ностри». Саме там, через те, що вже почалася системна робота і своїх коштів не вистачало, 9 чи 10 травня ми оголосили про те, що вже офіційно надаватимемо допомогу як фонд», – пригадує Ірма Вітовська.

Закликає акторка допомагати також й зі зборами на Збройні Сили та наголошує на важливості цього питання та допомоги загалом.

Крім того, Ірма Вітовська прокоментувала й питання корупції та пояснила, що для її подолання потрібно перш за все змінити правовий фундамент в країні.

«Я знаю що корупція є, вона нікуди не зникала з країни. Здається, що ця система потребує термінової судової реформи. Відсутність правової бази власне і є відповіддю на питання чому ми не можемо відбудувати державу. Поки не буде створена судова реформа, поки у нас це буде «священна корова» що на праві і на законі люди будуть ділитися на тих «кому можна завжди», і тих «кому не можна ніколи» ситуація буде завжди такою, як є зараз, – пояснює вона.

На питання чи хотіла б спробувати себе в політиці акторка відповідає, що такого бажання станом на сьогодні немає, адже не відчуває в собі необхідного ресурсу для такого напрямку роботи.

«Особисто я не відчуваю сьогодні в собі фізичного ресурсу на це. Піти в політику означає повністю присвятити себе їй та відмовитись від всього іншого. Крім того, для цього потрібно мати хороше здоров’я. Десять років тому для мене це було б ймовірно, можливо навіть п’ять років тому так, проте на сьогодні я бачу, що не готова «грати першу скрипку». Стати поруч – так, виконувати якусь частину роботи – так, втім, закладати і організовувати роботу – ні. Я знаю людей за котрими б пішла та до роботи з якими хотіла б долучитися, але не більше. Це дуже важкий хрест», – відповідає Ірма Вітовська та додає що, на її думку, в політику треба йти в молодшому віці, коли ще є необхідний ресурс та амбіції.

У свої ж тридцять років Ірма Вітовська активно грала в одному з найпопулярніших ситкомів «Леся+Рома», який у нульових роках став справжнім хітом в Україні та на піку своєї слави мав понад 2 млн глядачів за одну серію.

Акторка розповідає, що до кастингу проекту потрапила не одразу, ба більше – спершу на роль її героїні затвердили зовсім іншу людину.

«Ми з Дімою відчували себе ну просто зірками, ми були акторами в стабільності: купили собі автомобілі, квартири, почали подорожувати. Я перестала втрачати свідомість біля розкладу на стіні театру та відв’язалася від театру як штатна одиниця загалом», – розповідає Ірма Вітовська.

З ким з російських акторів доводилось працювати, про суперечку з ними стосовно історії, а також про те як саме росіяни створюють для «своїх» образ «поганого українця» можна дізнатися у повному інтерв’ю Ірми Вітовської спеціально для «Межі».