Кабінет міністрів Постановою № 560 звужує коло осіб, які мають право на отримання відстрочки на підставі положень Закону, а саме повністю нівелює право осіб, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка), які є особами з інвалідністю ІІ групи на реалізацію їх законного права на відстрочку.

Як повідомляють на сторінці фракції “Європейська солідарність”, це вже спричинило суспільний резонанс і потребує негайного виправлення.

Зазначено, що у постанові КМУ 563 зокрема вводиться протиправна норма про те, що :

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Тобто громадяни, що на правових та законних підставах виїхали на постійне місце проживання за кордон, зобов’язані повернутись в Україну і поновитись на обліку. Вони не можуть скористатись тим самим Резерв+, адже він не підтягує дані тих, хто знятий. Вони або мусять знайти можливість і приїхати особисто, або позиватись щодо протиправності цієї Постанови в ЄСПЛ, або відмовлятись від громадянства. МЗС, яке є лобістом цієї норми, вчергове створює протиправний прецедент з відповідними негативними наслідками.

Також у зверненні акцентуємо увагу виконавчої гілки на порушенні процедури бронювання, адже проєкт Постанови Кабміну 76, що передбачає внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану в окремих положеннях суперечить приписам статті 25 Закону, а саме надає бронювання категоріям осіб, які не мають відповідного права виходячи з вимог Закону.