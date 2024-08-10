Це найкращий результат українських борчинь на Олімпіадах з 2004 року.

Про це повідомляє “Межа”.

Ірина Коляденко принесла Україні п’яте “срібло” Олімпійських ігор 2024 року. Вона стала другою у вільній боротьбі вагової категорії до 62 кг.

У перший день виступів у Парижі Коляденко, чинна бронзова призерка, отримала три перемоги поспіль та вперше в кар’єрі потрапила до змагань за золоту медаль.

Нагадаємо, у передостанній день Олімпійських ігор-2024 року легкоатлет Дорощук посів шосте місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024. Він змагався за нагороди чоловічих стрибків у висоту. Він подолав позначку у 2,24 метра, показавши для себе найкращий результат у спортивній кар’єрі.

Також цього дня збірна України з художньої гімнастики посіла сьоме місце у фіналі змагань з групового багатоборства на Олімпійських іграх 2024. Україну на найпрестижніших змаганнях світу представляли Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета та Марія Височанська.