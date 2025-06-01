Програма підтримки молодих журналістів пам'яті Ірини Цибух – старт 2024

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 червня, в день народження Ірини Цибух, оголошено про старт щорічної Програми підтримки молодих журналістів, присвяченої її пам’яті. Програма триватиме три місяці, а прийом заявок триватиме до 21 червня (включно) за спеціальною формою реєстрації.

Учасники отримають можливість пройти навчання від команди, що займається журналістикою. Троє найкращих кандидатів матимуть стажування в київській редакції, отримуючи менторську підтримку від досвідчених журналістів.

Ця програма має на меті формування нового покоління журналістів, які вміють працювати з темою пам’яті, документувати реалії війни та усвідомлюють цінність незалежної журналістики. Ірина Цибух, журналістка та продюсерка, активно працювала в цих сферах і сприяла реформам у медіа. Вона приєдналася до добровольчого батальйону “Госпітальєри” на початку повномасштабного вторгнення і загинула 29 травня 2024 року, за кілька днів до свого 26-річчя.

Критерії відбору учасників програми

Вік учасників має бути до 25 років включно.

Необхідно подати мотиваційний лист обсягом 1800-2500 знаків з пробілами, в якому учасники повинні пояснити, чому вони хочуть стати частиною програми, яка тема їм близька і чому, а також що для них означає «пам’ять, правда, дія» або місія та цінності незалежної журналістики. Важливими є також інтерес до журналістики та бажання працювати чесно і змістовно.

Перевага буде надана кандидатам з регіонів України, а не з столиці.

Менторська підтримка та можливості для лауреатів

Менторками цьогорічних лауреатів стануть журналістки, які працюють у новинах, зокрема Оксана Сенів, Анастасія Іванців та Аліна Клименко. Вони навчать учасників травмо-чутливій журналістиці, меморіалізації, аналітиці, фактчекінгу, протидії дезінформації, а також польовій репортерській роботі.

Лауреати програми матимуть можливість пройти два відрядження, щоб краще зрозуміти локальний контекст та адаптуватися до різних умов роботи.