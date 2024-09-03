“Перезавантаження. Після майже трьох років в уряді, сьогодні подала заяву про відставку”, – написала Верещук.

Вона подякувала Президенту за довіру, Премʼєр-міністру та членам уряду за співпрацю, народним депутатам за підтримку та команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі.

Як повідомлялося, 3 вересня до Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олесандра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Також до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував завтра день звільнень. За його словами, більш як 50% Кабміну зазнають змін.