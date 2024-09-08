Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.
5 вересня Верховна Рада з другої спроби звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем’єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона очолювала Мінреінтеграції з 4 листопада 2021 року.
Перед цим, звітуючи у Верховній Раді, Ірина Верещук розповіла, чим займатиметься на посаді заступниці Андрія Єрмака:
“Я йду працювати Офіс Президента і буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем’єр-міністра, а саме – діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право, все те, що ми робимо на наших штабах”, — сказала вона, виступаючи перед депутатами 5 вересня.
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