Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

5 вересня Верховна Рада з другої спроби звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем’єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона очолювала Мінреінтеграції з 4 листопада 2021 року.

Перед цим, звітуючи у Верховній Раді, Ірина Верещук розповіла, чим займатиметься на посаді заступниці Андрія Єрмака:

“Я йду працювати Офіс Президента і буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем’єр-міністра, а саме – діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право, все те, що ми робимо на наших штабах”, — сказала вона, виступаючи перед депутатами 5 вересня.