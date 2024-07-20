Чин похорону Ірини Фаріон відбудеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі в Львові. Поховають професорку на Личаківському кладовищі, неподалік могили Володимира Івасюка.

Про це повідомила на Facebook-сторінці донька громадської діячки Софія Семчишин.

“Парастас за нашою дорогою мамусею, бабусею, цвітом української нації Іриною Фаріон, розпочнеться в неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11). Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі”, — йдеться у дописі.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають жінку на Личаківському кладовищі на центральній алеї — полі № 22, неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.