ІД визнала атаку на сирійські сили після повалення Асада

Про це повідомила неурядова організація та група SITE Intelligence Group, пише Le Figaro

Терористична група “Ісламська держава” (ІД) вперше офіційно визнала свою відповідальність за напад на урядові сили Сирії після повалення президента Башара Асада. Цю інформацію оприлюднила неурядова організація SITE Intelligence Group, яка спеціалізується на моніторингу джихадистських активностей.

Згідно з даними SITE, це перший випадок, коли ІД підтвердила атаку на сирійські урядові сили після зміни влади. Сирійський центр з моніторингу прав людини (OSDH) повідомив, що внаслідок вибуху дистанційно керованої міни загинула одна особа, а троє військовослужбовців 70-ї дивізії сирійської армії отримали поранення.

Інцидент стався в середу поблизу Тулуль ас-Сафа в сільській місцевості провінції Суwayda. Відомо, що фугас був націлений на патруль сирійської армії, який став жертвою вибуху.

Повалення режиму Башара Асада відбулося 8 грудня 2024 року, коли сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни залишив столицю, а за даними Reuters і Flightradar24, літак Асада міг зазнати аварії, хоча ця інформація не була підтверджена.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з будь-яким легітимним урядом, обраним народом, та підтримувати процес передачі влади. Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Башар Асад вирішив залишити країну мирним шляхом.

Ввечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили, що Асад прибув до Росії, де отримав притулок за рішенням президента Володимира Путіна. 10 грудня 2024 року Мохаммед аль-Башир, близький соратник лідера “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохаммеда аль-Джолані, був призначений тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року.

Абу Мухаммад аль-Джолані, також відомий як Ахмед аль-Шараа, очолював ісламістське угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам”, яке виступало проти режиму Асада. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії на перехідний період.