Про це радник керівника ОП сповістив на своїй сторінці в соціальній мережі Х.
За словами Подоляка, коли “впливові фігури в світі категорично говорять про відсутність стратегії виходу з російсько-української війни”, не можна не дивуватись відсутності простої логіки в сучасному світі.
“Тому що реалістична, об’єктивна “стратегія виходу” є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється”, – наголошує Подоляк.
Також було додано про найчастіші висловлювання про війну в Україні і її “неможливе” вирішення.
“Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється”, – зазначив радник голови ОП.
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