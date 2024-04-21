Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що єдиним виходом з війни між Росією та Україною є повний вихід російських окупантів з суверенної території.

Про це радник керівника ОП сповістив на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

За словами Подоляка, коли “впливові фігури в світі категорично говорять про відсутність стратегії виходу з російсько-української війни”, не можна не дивуватись відсутності простої логіки в сучасному світі.

“Тому що реалістична, об’єктивна “стратегія виходу” є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється”, – наголошує Подоляк.

Також було додано про найчастіші висловлювання про війну в Україні і її “неможливе” вирішення.

“Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється”, – зазначив радник голови ОП.