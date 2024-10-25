Мешканців прифронтової Запорізької області просять підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією цієї зими. Влада закуповує генератори та когенераційні установки.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телемарафону.

Відповідаючи на запитання про очікування від опалювального сезону 2024-2025 років та підготовку мешканців Запоріжжя й частини області, що контролюється українським урядом, голова ОВА зауважив, що слід готуватися до найгіршого сценарію, оскільки електрики може не бути зовсім.

“Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер”, — сказав він.