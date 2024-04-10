10 квітня у Криму, що перебуває під окупацією Росії, можливо сталося зіткнення російського гелікоптера Ка-27 Збройних сил РФ.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим.

“Є висока вірогідність того, що екіпаж загинув. Є вірогідність того, що це був “дружній вогонь” від інших підрозділів РФ в окупованому Криму. Але ця інформація ще уточнюється”, — зазначив він.

Плетенчук також зауважив, що можуть намагатися спотворити інформаційне поле щодо цього події, змінюючи дані про її обставини.

“Незмінним лишається лише той факт, що цей гелікоптер, саме Ка-27 Збройних Сил РФ і той факт, що він впав. Є факти беззаперечні, незалежно від того, які уточнення по цьому інциденту будуть”, — пояснив він.

Ка-27 є багатофункціональним гелікоптером з бортовим озброєнням і транспортним відсіком, що часто використовується на палубах.