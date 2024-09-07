Іспанія у рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” підписала декларацію про наміри й таким чином доєдналась до української ІТ-коаліції. Вона стала 13-ю країною, яка увійшла до спеціальної групи з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Дякуємо уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську”, — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

В МО України зазначили, що ІТ-коаліція є спеціальною групою держав у межах Контактної групи з питань оборони України у “форматі Рамштайн” під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міноборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, у лютому відбулося перше засідання ІТ-коаліції. Під час зустрічі Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію. Разом ці суми становили більш як 30 мільйонів євро.

Держави запевнили, що готові співпрацювати з Україною у сфері цифрової трансформації.