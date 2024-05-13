Про це, посилаючись на джерела, пише іспанське видання El Pais.

За словами співбесідників газети , пакет допомоги міститиме:

артилерійські боєприпаси великого калібру,

легкі та важкі кулемети,

захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,

броньовані машини піхоти,

протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,

перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.

Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

Військова допомога Мадрида Києву, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО, розповідають джерела. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Альянсу, буде затверджено “більш ефективні механізми” для направлення майбутньої військової підтримки Україні.

Як пояснюють джерела видання, ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних держав, замінивши так звану Контактну групу по Україні “Рамштайн”.