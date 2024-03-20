Спочатку танки повинні зняти зі зберігання, потім модернізувати й після цього вже передати.

В Іспанії Міжвідомчою радою з торгівлі та контролю оборонної техніки й технологій подвійного призначення було схвалено постачання 20 основних бойових танків (ОБТ) Leopard 2A4 в Україну

Про це повідомляє іспанський портал Infodefensa.

Іспанські ОБТ, які відправляться в Україну, належать до числа машин зі сховища в районі міста Сарагоса на північному сході Іспанії. Оскільки танки будуть зняті з консервації, то знадобиться ще деякий час для ремонту цих “Леопардів”, перш ніж вони потраплять в українські війська.

“Як і решта матеріалів, перед відправленням вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра, Севілья“, — йдеться в публікації.

Також було зазначено, що іспанські чиновники розглянули ризики, пов’язані з потраплянням на чорний ринок обладнання, що призначене для українських сил.

Крім того, раніше було відправлено 10 одиниць танків Leopard 2A4. Таким чином, загальна кількість іспанських ОБТ досягла 30 машин.