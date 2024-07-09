Іспанська компанія Santa Bárbara Sistemas завершила ремонт десяти танків Leopard 2A4, які будуть поставлені Україні для протидії російському вторгненню. Ще дев'ять танків, що становлять другу партію з 19 Leopard 2A4, обіцяних Україні, будуть готові до вересня.

Про це повідомили в Army Recognition.

Компанія підготувала танки на своїх підприємствах в Алькала-де-Гуадайра, Севілья. Минулого року Santa Bárbara Sistemas відремонтувала першу партію з десяти одиниць, які були відправлені в Україну у два етапи — у квітні та вересні.

Нова група з десяти танків є частиною 19 танків, обіцяних іспанським урядом у березні цього року. Роботи з ремонту були виконані в рекордні три місяці, і наприкінці червня танки Leopard вже були готові до передачі.

Очікується, що передача Україні відбудеться найближчим часом. Як і перша партія, ці танки пройшли низку польових випробувань для перевірки справності їхнього обладнання та систем.

Танки Leopard 2A4 для українських сухопутних сил надійшли з армійських казарм у Сарагосі, де вони зберігалися в неробочому стані з 2012 року. На відміну від першої партії, ці машини перебували в гіршому стані, що вимагало більш ретельного технічного обслуговування. Решта дев’ять танків із другої партії вже перебувають на заводі в Алькала-де-Гуадайра і будуть готові до вересня.