Іспанський уряд заявив, що соціальні мережі повинні діяти нейтрально та не втручатися у політичні справи інших країн. Ця позиція прозвучала після того, як власник платформи X Ілон Маск висловився з приводу статистики щодо іноземців, засуджених за зґвалтування в Каталонії.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми вважаємо, що ці платформи завжди мають діяти з абсолютною нейтральністю і, передусім, без втручання”, — заявила офіційна представниця уряду Пілар Алегрія на пресконференції.

Дискусія виникла після того, як Маск прокоментував дані, опубліковані у статті газети La Razon минулого року, в якій зазначалося, що 91% засуджених за зґвалтування в Каталонії — іноземці. Маск відреагував одним словом

“Wow”, – написав він.

Дані, підтверджені представниками каталонського департаменту юстиції, показують, що 22 з 24 осіб, засуджених за зґвалтування у Каталонії, були не громадянами Іспанії.

“Ми не дозволимо демократії опинитися в руках технічних мільярдерів, які співпрацюють із крайніми правими”, — зазначив лідер соціалістів Каталонії Сальвадор Ілья на заході в Барселоні.

Він також наголосив, що ніхто не має права використовувати ім’я Каталонії для поширення мови ненависті.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який дотримується ліберальної позиції щодо міграції, заявив, що не існує жодного зв’язку між рівнем міграції та злочинністю.

“Іноземці не є ні кращими, ні гіршими за іспанців у плані злочинності”, — сказав Санчес.

За офіційними даними, рівень злочинності в Іспанії залишається стабільним або знижується з 2011 року. У вересневому звіті Міністерства внутрішніх справ йдеться, що “імміграція не має негативного чи значного впливу на рівень злочинності”.

Уряд підкреслив важливість того, щоб платформи, як X, не ставали інструментами для маніпуляцій чи поширення дезінформації, оскільки це може впливати на суспільний порядок і політичні процеси.