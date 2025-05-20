Іспанське Міністерство захисту прав споживачів видало розпорядження, згідно з яким сервіс Airbnb зобов’язаний видалити понад 65 тисяч оголошень про оренду житла, які не відповідають чинним вимогам. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Відомство зазначило, що більшість з цих оголошень не містили номерів ліцензій, а деякі навіть не вказували, чи є власником нерухомості фізична особа або компанія.

«Наша мета – покласти край безконтрольності та незаконності в сфері туристичної оренди», – підкреслив міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй.

Він також додав, що держава повинна «забезпечити доступ до житла та захистити права споживачів».

Останнім часом уряд Іспанії, а також регіональні та міські ради посилили контроль над платформами короткострокової оренди, такими як Airbnb і Booking.com. Багато іспанців вважають, що ці сервіси роблять житло недоступним для місцевих жителів.

Особливо активні дії вживає Барселона, де мер Хауме Кольбоні ще у 2023 році оголосив про повну заборону короткострокової оренди для туристів, яка набуде чинності з 2028 року.

На даний момент компанія Airbnb не надала офіційної реакції на рішення іспанської влади.