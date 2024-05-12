Іспанський магазин одягу Gocco представив футболку з перекресленим прапором України. В соціальних мережах розповсюджуються негативні коментарі та скарги. Невдовзі після анонсу колекції - магазин вибачився.

Про це магазин Gocco написав на сторінці у Facebook.

“Ми турбуємося про вашу думку, тому хочемо сказати, що наші проєкти створені з великою любовʼю та повагою до всіх людей, громадян і країн”, – йдеться у дописі.

Було зазначено, що раніше в Gocco вже випускали лінійку одягу з подібним принцом, але в інших кольорах. дизайни розробляються відповідно до цінностей бренду, як мода, якість, традиції. Завжди відбуваються спроби передати спонтанність та природність дитячого життя.

“Нам у Gocco прикро, якщо ми когось образили, це зовсім не було нашою метою”, – наостанок додали вони.

Коментатори не розділяють думку про “помилковий збіг”, а напряму вважають це пропагандою політичних поглядів.