Ізраїль погоджується на непрямі переговори з ХАМАС через Катар

Як повідомляє Reuters

5 липня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав вказівку прийняти пропозицію про непрямі переговори та направити переговорну групу до Катару. Цю інформацію оприлюднили в офісі прем’єр-міністра на платформі X.

У повідомленні зазначено: “З огляду на оцінку ситуації, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу наказав прийняти запрошення до непрямих переговорів та продовжити контакти щодо повернення наших заручників – на основі пропозиції Катару, з якою погодився Ізраїль”.

Переговорна група вирушить до Катару 6 липня. Відомство також підкреслило, що зміни, які ХАМАС намагається внести до катарської пропозиції, є “неприйнятними”.

Раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що катарці та єгиптяни “дуже наполегливо працювали, щоб допомогти встановити мир” і що вони виконають остаточну пропозицію.

Згідно з інформацією Reuters, 7 липня Трамп планує зустрітися з Нетаньягу в Білому домі. Ця зустріч відбудеться на фоні закликів американського лідера до припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, а також повернення решти заручників.

2 липня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “необхідні умови” для завершення 60-денного припинення вогню в Газі. Прем’єр-міністр Нетаньягу поки що не прокоментував цю інформацію.

4 липня ХАМАС надіслав свою відповідь на пропозицію США щодо угоди про припинення вогню в Газі. Палестинський посадовець, обізнаний із перебігом переговорів, повідомив, що відповідь є позитивною і може сприяти досягненню угоди.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для своєї безпеки.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про 60-денне припинення вогню.