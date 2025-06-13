Ситуація в Ізраїлі: інтерв'ю лікарки Марини Дворської та військові удари по Ірану

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Лікарка Марина Дворська, яка проходить навчальне стажування в Ізраїлі, поділилася інформацією про ситуацію в країні. Вона зазначила, що посольство України підтримує зв’язок з українцями, але наразі виїзд з Ізраїлю ускладнений через закриті аеропорти. Про це Марина розповіла в інтерв’ю.

За її словами, місцеві жителі активно скуповують продукти та воду, а транспорт не працює, оскільки всі рейси скасовані.

“Сьогодні в 3.30 ранку ми проснулися від сповіщення про небезпеку. Потім почули, як підіймаються в небо вертольоти, їх дуже багато. Була тривога і наразі все. Вранці ситуація насправді така ж, як і в нас в Україні.” – Марина Дворська

Марина також висловила сподівання на отримання дозволу на виїзд з Ізраїлю, щоб повернутися додому.

“Ми вже мали їхати в Україну, у нас закінчились тренування, ми вже мали повертатися. Ми в очікуванні, коли відкриється аеропорт. Пишуть у місцевих групах, що аеропорти мають запрацювати завтрашнього ранку. Ми будемо на це сподіватися.” – Марина Дворська

Вона також зазначила, що в Ізраїлі будинки обладнані укриттями, і не спостерігала масових атак на країну.

“Тут не прилітає, як в Україні. В Україні ситуація набагато гірша. І переживши одну ніч в Києві, мабуть, такого страху вже й немає, тому що дійсно тут немає таких вибухів, як в нас вдома. Але ми не вдома. Тут немає рідних, і ми хочемо повернутися додому найближчим часом.” – Марина Дворська

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення мети.

Крім того, 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари по своїх цілях. Після цього ряд країн закрили свій повітряний простір.