Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Про це стало відомо з офіційної заяви ізраїльських військових та міністра оборони Ізраїлю Каца.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, що займаються збагаченням урану та іншими військовими установами. Операція отримала назву “Нація левів”.

За даними ЦАХАЛ, Іран накопичив достатню кількість збагаченого урану, що дозволяє йому за кілька днів виготовити кілька ядерних боєприпасів, що стало підставою для превентивного удару.

Міністр оборони Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні та попередив про можливу масовану відповідь з боку Ірану, включаючи ракетні та дронові атаки на ізраїльську територію.

Командування тилу ЦАХАЛ заборонило проведення освітніх заходів, масових зібрань та діяльність більшості підприємств, за винятком критично важливих.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав термінове засідання Ради національної безпеки. Напередодні його офіс повідомляв про відпустку прем’єра, що, як з’ясувалося, могло бути дезінформаційним маневром для іранської сторони.

Ізраїль закрив повітряний простір для всіх прибуттів і вильотів, про що повідомило Міністерство транспорту країни.

Згідно з інформацією Reuters, Ізраїль здійснив удари по Ірану без участі США. Офіційні особи США підтвердили, що не надавали жодної допомоги чи участі в цій операції.

“Два американські чиновники заявили, що США не надавали жодної допомоги чи участі в операції. Посадовці, які говорили на умовах анонімності, відмовилися надавати додаткову інформацію.” – Reuters

У своєму відеозверненні прем’єр-міністр Нетаньягу зазначив, що Ізраїль перебуває на критичному етапі своєї історії. Він підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Нетаньягу також наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання, і попередив про серйозні загрози з боку Ірану для Ізраїлю.

Прем’єр закликав громадян дотримуватися інструкцій Командування тилу, які “рятують життя”.

“Ізраїль перебуває на вирішальному етапі своєї історії. Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях.” – Біньямін Нетаньягу

В офіційній заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться про “точний превентивний удар” по Ірану, спрямований на знищення його ядерної програми.

ЦАХАЛ повідомляє, що десятки літаків ВПС Ізраїлю нещодавно завершили початковий етап удару по військових цілях, зокрема по об’єктах, пов’язаних із ядерною зброєю, у різних регіонах Ірану.

Передумови операції

23 травня Іран та США розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, які проходили в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив про “певний прогрес, хоча й не остаточний”.

Угода 2015 року обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій, але після виходу США з угоди у 2018 році Іран почав порушувати її умови, збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що наближається до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, хоча офіційний Тегеран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми.