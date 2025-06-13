Ізраїльський авіаудар по ядерному об'єкту Ірану в Натанзі: наслідки та реакції

Про це пише CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про проведення нічного авіаудару по підземних частинах найбільшого ядерного об’єкту в Ірані, розташованого в районі Натанзу. Водночас, як повідомляють іранські джерела та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), серйозних ушкоджень та витоків радіації не зафіксовано, про що інформує CNN.

Ізраїльські винищувачі завдали удару по об’єкту зі збагачення урану, пошкодивши підземну зону, де розташовані центрифуги та інша допоміжна інфраструктура. У ЦАХАЛі підкреслили, що цей об’єкт протягом багатьох років працює над розробкою ядерної зброї та має можливості для збагачення урану до військового рівня.

В Ірані заявили про “поверхневі пошкодження”. Речник Організації атомної енергетики Ірану Бехруз Камальванді зазначив, що більшість збагачувальних потужностей знаходяться під землею, і наразі немає оцінки завданих збитків.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив факт атаки на об’єкт у Натанзі, додавши, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано. Також Іран повідомив МАГАТЕ, що інші об’єкти в Ісфахані та Фордо не постраждали від ударів.

Крім того, іранські ЗМІ повідомили про атаку на військовий аеропорт у Тебрізі. За даними державного агентства Tasnim, ізраїльські сили завдали удару по авіабазі Шахід Факурі, де розміщені винищувачі.

Операція Ізраїлю проти ядерної програми Ірану

У ніч на 13 червня ЦАХАЛ розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти зі збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Біньямін Нетаньягу

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння, але підтвердило, що наразі немає підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Водночас Великобританія, Китай, Оман та інші країни закликають до деескалації ситуації на Близькому Сході.